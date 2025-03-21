مدحت تيخا يشارك شباب العلواية حفل الإفطار الجماعى بالإسكندرية

شارك الفنان مدحت تيخا مساء اليوم الجمعة، حفل الإفطار الجماعى مع شباب وأهالى منطقة العلواية بمحافظة الإسكندرية، أكبر مائدة إفطار بعروس البحر المتوسط على غرار "مائدة المطرية" لإفطار 15 ألف صائم من أهالي المنطقة وجميع أنحاء الإسكندرية.

وحرص شباب المنطقة ومنظمو حفل الإفطار على التقاط الصور التذكارية والسلفى وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع، وغمرت المنطقة أجواء الفرحة، مع تعليق الزينة والبالونات وتشغيل الأغاني الرمضانية الشهيرة، مع فرحة جميع المشاركين في تنظيم المائدة والأهالي في البيوت والمارة وأجواء البهجة التي سادت شوارع منطقة العلواية بالإسكندرية.

ورصدت "فيتو" حفل الإفطار الجماعي، حيث تجمع الشباب والرجال والأطفال للمشاركة في أكبر مائدة إفطار بالإسكندرية والتي تتم بالجهود الذاتية لأبناء المنطقة.

تجهيزات في 6 شوارع بالمنطقة

وقال كريم علاء، أحد منظمي المائدة، إن التجهيزات بدأت منذ شهر ليخرج اليوم بشكل منظم، مشيرًا إلى أن المائدة اليوم لإفطار 15 ألف صائم، وتتم في 6 شوارع رئيسية وجانبية بمنطقة العلواية، وذلك بمشاركة أبناء المنطقة من جميع الأعمار.

وأضاف أن تجهيزات الوجبات بدأت منذ 3 أيام لترتيب جميع احتياجات المائدة، مشيرًا إلى أن جميع المنظمين والشباب منذ أمس وهم في الشارع، الكل لديه مهمة يعمل على تأديتها على أكمل وجه.

وأضاف حسام شيتوس، من المنظمين، أن مائدة إفطار العلواية، يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، لكنها بدأت بفكرة منذ 8 سنوات بمائدة صغيرة من 20 كرسيًا فقط، وبجهود أهالي المنطقة، وصلت لهذا العدد الآن.

المائدة بالجهود الذاتية لأهالي المنطقة

وأشار ناصر الجوكر، من أهالي المنطقة، أن جميع التجهيزات من التزيين والوجبات وكل شيء تتم بالجهود الذاتية لأهالي المنطقة فقط، ومشاركة وتطوع الشباب والأهالي ليخرج اليوم بشكل مشرف ويسعد جميع الأهالي والضيوف من المناطق الأخرى في الإسكندرية الذين جاءوا لمشاركتنا هذه الأجواء المبهجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.