أصوات الاستغاثة تشق الطريق، 8 مصابين في حادث تصادم على الطريق الأوسطي

دوت أصوات الاستغاثة وسط صدمة المارة وقائدي السيارات، بعدما انقلبت سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، لتتحول لحظات السير العادية إلى مشهد مروع أصاب الجميع بالذهول، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف ورجال المرور لإنقاذ المصابين ورفع آثار الحادث، وسط محاولات لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد توقف دام دقائق.

حادث الطريق الأوسطي اليوم

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الأوسطي، بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.