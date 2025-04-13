الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزارة الصحة بغزة: معظم مستشفيات القطاع خارج الخدمة

قصف مستشفيات غزة،
قصف مستشفيات غزة، فيتو

قالت وزارة الصحة بغزة في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن معظم مستشفيات القطاع باتت خارج الخدمة.

معظم مستشفيات غزة خارج الخدمة 

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: أن الاحتلال دمر أكثر من 80 مركزا صحيا وأكثر من 140 سيارة إسعاف.
 

txt

مئات الجرحى يتكدسون خارج مستشفى الشفاء بقطاع غزة

وتابعت: الاحتلال يدمر بشكل ممنهج المنظومة الصحية في القطاع ونحن على أعتاب كارثة بيئية وصحية جراء منع دخول الأدوية وتطعيمات الأطفال.

 خروج مستشفى الشفاء الطبي عن الخدمة

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية بخروج مستشفى المعمداني بمدينة غزة عن الخدمة بعد قصف الاحتلال له، حيث استهدف قسم الطوارئ بالمستشفى.

 

وأدى القصف إلى اشتعال النيران في مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى المعمداني.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: إن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

وكانت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصاروخين، بعد أن طالبت سلطات الاحتلال الأهالي بإخلاء المستشفى، وفقا لفضائية “العربية”.

وأكدت “العربية” أنه تم تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة إثر غارة إسرائيلية، موضحة أن القصف الصهيوني على المستشفى المعمداني استهدف مبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة، وسط مدينة غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفيات غزة غزة وزارة الصحة الفلسطينية مستشفى الشفاء المنظومة الصحية مستشفى المعمداني بمدينة غزة

مواد متعلقة

مئات الجرحى يتكدسون خارج مستشفى الشفاء بقطاع غزة

بعد القصف الإسرائيلي، خروج مستشفى المعمداني بالكامل في غزة عن الخدمة

الأكثر قراءة

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية القطرية بالدوحة

10 معلومات عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم

هدوس على وشك بالجزمة، أول تعليق من التأمين الصحي بالمنوفية على مشادة بين مواطن وصيدلي

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما هو وقت نية صيام الست من شوال وما حكم تبييت النية؟

المزيد
الجريدة الرسمية