وزارة الصحة بغزة: معظم مستشفيات القطاع خارج الخدمة

قالت وزارة الصحة بغزة في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن معظم مستشفيات القطاع باتت خارج الخدمة.

معظم مستشفيات غزة خارج الخدمة

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: أن الاحتلال دمر أكثر من 80 مركزا صحيا وأكثر من 140 سيارة إسعاف.



وتابعت: الاحتلال يدمر بشكل ممنهج المنظومة الصحية في القطاع ونحن على أعتاب كارثة بيئية وصحية جراء منع دخول الأدوية وتطعيمات الأطفال.

خروج مستشفى الشفاء الطبي عن الخدمة

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية بخروج مستشفى المعمداني بمدينة غزة عن الخدمة بعد قصف الاحتلال له، حيث استهدف قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأدى القصف إلى اشتعال النيران في مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى المعمداني.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: إن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

وكانت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصاروخين، بعد أن طالبت سلطات الاحتلال الأهالي بإخلاء المستشفى، وفقا لفضائية “العربية”.

وأكدت “العربية” أنه تم تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة إثر غارة إسرائيلية، موضحة أن القصف الصهيوني على المستشفى المعمداني استهدف مبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة، وسط مدينة غزة.

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