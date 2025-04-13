شن حملات على المواقف ومحطات الوقود في الفيوم (صور)

شنت الوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، حملة على مواقف سيارات الاجرة، ومحطات الوقود، قادها سالم فتيح رئيس المركز والمدينة، بهدف متابعة التزام سيارات الأجرة علي خطوط القري وخطوط المحافظات بتعريفة المواصلات الجديدة، ومتابعة التزام محطات الوقود بالاسعار المقررة، وشارك في الحملة المهندس ناجي سعد نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القري، ووائل المصري مدير إدارة المتابعة.

وأكد رئيس مدينة طامية، أن أي مخالف سيطبق عليه القانون، كما سيتم سحب الرخص وإيقاف السيارة لمدة 6 أشهر وفقا لقرار محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، وشدد على العاملين بالمواقف بضرورة لصق ستيكر بتعريف الركوب وخط السير على كل سيارة، حتى يكون المواطن على دراية تامة بالتعريف المحددة وخط سير السيارة.

تلقي شكاوى المواطنين عن السائقين المخالفين

يذكر أنه سبق وأعلنت محافظة الفيوم أرقام تليفونات مركز سيطرة الشبكة للطوارئ، وطالبت المواطنين بالابلاغ عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات الجديدة التي أعلنتها المحافظة صباح الجمعة بعد رفع أسعار المحروقات.

أرقام الطوارئ لاستقبال مخالفات سيارات الأجرة

وقال محافظ الفيوم: إن غرفة طوارئ المحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تعمل على مدار الساعة، وتم تفعيل الأرقام 2168041 و2168042، و2168043، والخط الساخن 114، للإبلاغ عن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في نفس يوم الابلاغ عن المخالفة.

كما ان اللجنة المشكلة بقرار من محافظ الفيوم، كانت قد عقدة اجتماع فور تحريك سعر المحروقات، لتحديد قيمة التعريفة الجديدة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وقررت زيادة التعريفة السابقة بمعدل متوسط 15 % لكافة الخطوط الداخلية والخطوط التي تربط الفيوم بباقي المحافظات.

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