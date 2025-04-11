السكرتير العام لمحافظة الفيوم يتابع المواقف ومحطات الوقود

تفقد كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم مجمع المواقف بمركز طامية، يرافقه سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة، أسعار الوقود بمحطات تموين السيارات.

وقال السكرتير العام، إن العمل بمواقف المحافظة بسير بانتظام على جميع الخطوط، وتم تشكيل حملات للمتابعة على مدار اليوم للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود.

السكرتير العام لمحافظة الفيوم يتابع مواقف السيارات

وشدد على اتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين، أو يغالى في الأسعار، مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والفرعية.

وقد التقى السكرتير العام عدد من الركاب والسائقين داخل مجمع المواقف واطمئن منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط.

متابعة محطات الوقود

كما تابع السكرتير العام لمحافظة الفيوم، محطات الوقود، وشدد على الالتزام ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بها أو الامتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

إعلان التعريفة الجديدة

كانت محافظة الفيوم قد أعلنت تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

تكليف لجنة وضع التعريفة الجديد

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات، بعقد اجتماع عاجل، للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، مع الوضع فى الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن اللجنة قد عقدت اجتماعها بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وبلغت 15 % لكافة الخطوط.

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