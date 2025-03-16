مواعيد اجتماع لجنة السياسة النقدية في الولايات المتحدة وإنجلترا لتحديد أسعار الفائدة

تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب لاجتماعات البنوك المركزية في الدول الكبرى مثل الفيدرالى الأمريكى وكذلك بنك إنجلترا لتحديد أسعار الفوائد بعدما تم الإعلان عن معدلات التضخم والتى تؤثر بصورة واضحة في تحديد أسعار الفوائد.

اجتماع بنك إنجلترا المركزي

يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في إنجلترا يوم 20 من شهر مارس الجارى.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.5%.

اجتماع الفيدرالى الأمريكى

يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى الأمريكى يوم 19 من الشهر الجارى وذلك لتحديد أسعار الفائدة.

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