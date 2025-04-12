السبت 12 أبريل 2025
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انفوجراف

بعد ارتفاع التضخم في مارس 2025.. نسب الزيادة في أسعار 8 سلع غذائية (إنفوجراف)

نسب الزيادة في أسعار
نسب الزيادة في أسعار 8 سلع غذائية، فيتو

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التضخم أسباب ارتفاع معدلات التضخم “التضخم العام

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