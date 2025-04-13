الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد قرعة أمم أفريقيا للشباب 2025 والقناة الناقلة

موعد قرعة أمم إفريقيا
موعد قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025 والقناة الناقلة

أمم إفريقيا للشباب 2025، يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد، قرعة أمم أفريقيا للشباب 2025، بالقاهرة في تمام الساعة 03:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتستضيف مصر فعاليات أمم أفريقيا للشباب بعد سحبها من دولة كوت ديفوار، بعدما اعتذرت الأخيرة عن استضافة البطولة على أراضيها لتقام للمرة الثانية تواليًا في بلاد الفراعنة.

القناة الناقلة لقرعة أمم إفريقيا للشباب 2025

وحصلت شبكة قنوات “أون تايم” على حقوق نقل قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025 والتي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو 2025، ومن المقرر إذاعة قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025  عبر قناة “ON Time Sports 1 HD”.

وكان من المقرر أن تستضيف كوت ديفوار البطولة والتي تؤهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2025 والتي تقام في تشيلي، ولكن نظرًا لظروف طارئة اعتذرت ساحل العاج عن استضافة البطولة ليتم نقلها إلى مصر.
ويحمل منتخب السنغال لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، بعد تتويجه بالنسخة السابعة عشرة التي أقيمت في مصر عام 2023، وفي المباراة النهائية، التي جرت على ستاد القاهرة الدولي في 11 مارس 2023، تغلب “أسود التيرانجا” على منتخب جامبيا بنتيجة 2-0.
 

ومنح الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، مصر حق استضافة تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب  تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبلين.

ويشارك فى البطولة 13 منتخبا يتم تقسيمها إلى 3 مجموعات، ويصعد للدور الثاني الأول والثاني من كل مجموعة، بجانب أفضل منتخبين فى المركز الثالث.

والمنتخبات المشاركة هي: “مصر، تونس، الكونغو الديمقراطية، غانا، تنزانيا، وأفريقيا الوسطى، جنوب أفريقيا، المغرب، ونيجيريا،  السنغال، زامبيا، كينيا، وسيراليون”.

وستقام البطولة على استادات الدفاع الجوي والسويس والإسماعيلية 

وكشف مصدر أن هناك مشاورات بنقل مباريات منتخب مصر لاستاد الإسماعيلية بسبب الأجواء هناك.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025 يوم الأحد 27 أبريل 2025.

نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث إلى ربع النهائي. وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل إلى كأس العالم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد قرعة أمم إفريقيا للشباب 2025 الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قرعة أمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب 2025

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة بمصر

الدفاع الجوي يستضيف مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

الأكثر قراءة

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية القطرية بالدوحة

10 معلومات عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 13 أبريل 2025

قمة مصرية قطرية بالدوحة لبحث تعزيز التعاون والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

الجريدة الرسمية تنشر الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والسولار والمازوت

منوعات

المزيد

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

لحظة نقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو إلى المستشفى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت نية صيام الست من شوال وما حكم تبييت النية؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية