السبت 12 أبريل 2025
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رياضة

كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة بمصر

كاس الامم الافريقيه،فيتو
كاس الامم الافريقيه،فيتو

أمم إفريقيا للشباب، منح الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، مصر حق استضافة تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب  تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 أبريل الجاري إلى 19 مايو المقبلين.


ويشارك فى البطولة 12 منتخبا يتم تقسيمها إلى 3 مجموعات، ويصعد للدور الثاني الأول والثاني من كل مجموعة، بجانب أفضل منتخبين فى المركز الثالث.

والمنتخبات المشاركة هي: “مصر، تونس، الكونغو الديمقراطية، غانا، تنزانيا، وأفريقيا الوسطى، جنوب أفريقيا، المغرب، ونيجيريا،  السنغال، زامبيا، كينيا، وسيراليون”.

ومن المقرر أن تقام غدا الأحد، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وستقام البطولة على استادات الدفاع الجوي والسويس واستاد الإسماعيلية 

وكشف مصدر إن هناك مشاورات بنقل مباريات منتخب مصر لاستاد الإسماعيلية بسبب الأجواء هناك.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحاد المصري لكرة القدم حقوق استضافة وتنظيم كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025، وذلك بعد أن أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم وحكومة كوت ديفوار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه بسبب ظروف غير متوقعة، فإنهم غير قادرين على استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.


ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025 يوم الأحد 27 أبريل 2025.

نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 

يتأهل أول وثاني كل مجموعة بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث إلى ربع النهائي. وتتأهل الفرق الأربعة التي تصل إلى كأس العالم.

 

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