سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 6.4 درجة في طاجيكستان.

ووقع الزلزال اليوم الأحد في الساعة 4:24 بتوقيت جرينتش على مسافة تزيد عن 170 كيلومترا جنوب شرق مدينة خوجاند التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 198 ألف نسمة.

وبلغ عمق البؤرة الزلزالية 16 كيلومترا. ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار محتملة.

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