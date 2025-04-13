إصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم

اصيب شخصين من الفيوم، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، أسفل الكوبري العلوي أمام مستشفي التحرير، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم أسفل الكوبري العلوي

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بتصادم دراجتين ناريتين أسفل الكوبري العلوي، بدائرة القسم، وإصابة شخصين في الحادث، وانتقلت علي الفور قوة من قسم أول الفيوم، وقوة من إدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتبينّ إصابة كل " محمد. ن 25 سنة، " وابراهيم. ح.ك " 39 سنة بإصابات بالغة وحالتهم العامة سيئة، وتم نقلهما الي مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، وتمكنت قوة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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