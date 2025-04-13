السيطرة على حريق في شارع السمك بمدينة إطسا بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بالدور الثاني، بشارع السمك بدائرة مركز شرطة إطسا ، وتم إخماده قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الوحدات السكنية المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل السيطرة على حريق في شارع السمك

كان قد تلقى مدير أمن الفيوم الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل إحدى الشقق بأحد الأبراج السكنية بشارع السمك دائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة من إدارة الدفاع المدني وسيارات الاطفاء إلى مكان البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي مصابين باختناق أو حروق جراء الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى الشقق أو العقارات المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية، وتبين من المعاينة الاولية أن سبب الحريق ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية، تسبب في اشتعال النيران في أثاث المنزل.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة اطسا، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق، لمعرفة أسباب الحادث، وتولي التحقيق.

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