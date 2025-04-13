موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.



وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من البريميرليج، قد انتهت بفوز نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، على ملعب أولد ترافورد.

موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد

وتنطلق صافرة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف مساء بتوقيت مكة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

ومن المقرر أن تذاع مباراة نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة “BEIN Sports HD 1”.

ويحتل فريق نيوكاسل حاليا المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

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