ليون يتعادل مع مانشستر يونايتد 2/2 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

انتهت مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2، في المباراة التي جرت على ملعب بارك أولمبيك، مساء اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وستقام مباراة العودة، يوم الخميس المقبل، على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

سجل تياجو ألمادا هدف ليون الأول في مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 25 وأضاف ريان شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 90+5، بينما أحرز ليني يورو لليونايتد في الدقيقة 45+5 وأضاف زيركزي الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 87.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليني يورو.

خط الوسط: ديوجو دالوت - كاسيميرو - مانويل أوجارتي - دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو - هويلوند - برونو فيرنانديز.

تشكيل ليون ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز - ماتا - نياكاتي - تاجليافيكو.

خط الوسط: فيريتوت - أكوكو - توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي - ميكاواتادزي - ألمادا.

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