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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الدوري الاسباني، يحل فريق ريال مدريد ضيفا اليوم الأحد، على نظيره ديبورتيفو ألافيس علي ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، تشواميني، أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريجو.


موعد مباراة ريال مدريد وألافيس


تنطلق  مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوي الاسباني في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس

 

تذاع  مباراة ريال مدريد أمام ألافيس في الليجا عبر قناة beIN sports HD3.

 

وتعد مباراة اليوم هامة لفريق ريال مدريد  بعد الهزيمة أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد، ويسعى الريال لاستعادة توازنه وثقته بنتائج إيجابية في الليجا، للاستعداد للبطولة الأوروبية وخوض لقاء الإياب أمام آرسنال بربع النهائي.

 

ويسعي ريال مدريد  للفوز أمام ألافيس في محاولة تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر الذي وسع فارق النقاط بعد فوزه أمام ليجانيس، ويحتل ألافيس المركز قبل الأخير في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.

 

وكان برشلونة حقق الفوز بهدف دون مقابل، وأصبح رصيده 70 نقطة في صدارة الترتيب، ويأتي ريال مدريد ثانيًا بـ 63 نقطة.

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