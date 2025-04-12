السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لعشاق المتعة الكروية، تحديد موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة

تحديد موعد نهائي
تحديد موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة

 أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، المقرر إقامتها في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد بلغ الدور النهائي عقب التغلب على ريال سوسيداد في  نصف النهائي، بينما فاز برشلونة على أتلتيكو.

وقرر الاتحاد الإسباني إقامة المباراة يوم 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الـ11 مساء بتوقيت السعودية.

ويقام نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، وذلك للعام السادس على التوالي.

 

وسيكون هذا تاسع نهائي يقام في عاصمة إقليم الأندلس، التي تعتبر المقر الرسمي للمباراة النهائية حتى عام 2025.

 

القنوات الناقلة لنهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025

 تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025، حيث تبث البطولة على قنواتها المختلفة بتقنية HD وبتعليق عربي، وتخصص للكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة قناة SSC SPORT 1 HD.

 

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب بدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف نظيف، ليتأهل برشلونة بمجموع اللقاءين بنتيجة 5-4.

 


وكان ريال مدريد قد تأهل على حساب ريال سوسيداد في نصف النهائي الأول بعد انتهاء المباراة 4-4 في ملعب سانتياجو بيرنابيو، وبمجموع 5-4 في نتيجة المباراتين.

 

وينفرد برشلونة كونه الفريق الأكثر حصدًا لبطولة كأس ملك إسبانيا في تاريخه بواقع 31 مرة، يليه أتلتيك بيلباو، أما ريال مدريد فيتواجد في المركز الثالث محققًا 20 بطولة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الإسباني مباراة ريال مدريد وبرشلونة نهائي كاس ملك اسبانيا كأس ملك إسبانيا ريال سوسيداد

مواد متعلقة

ريال مدريد يحدد مفتاح الفوز على برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

السجل الذهبي لأبطال كأس ملك إسبانيا قبل كلاسيكو الأرض (إنفوجراف)

كلاسيكو الأرض.. برشلونة وريال مدريد وجهًا لوجه في نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الثامنة.. التاريخ ينحاز للملكي.. ورقم مميز للبرسا بالأكثر تتويجًا

كلاسيكو الأرض، موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

خبير اقتصادي يكشف سر زيادة أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

ارتفاع تكلفة البنزين يجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

كيف تحفز إدارة بيراميدز لاعبيها للفوز على الأهلي بقمة الدوري الليلة؟

منوعات

المزيد

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأهلي كعبه عالي على بيراميدز.. أرقام مواجهات الفريقين قبل قمة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية