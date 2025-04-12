لعشاق المتعة الكروية، تحديد موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، المقرر إقامتها في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد بلغ الدور النهائي عقب التغلب على ريال سوسيداد في نصف النهائي، بينما فاز برشلونة على أتلتيكو.

وقرر الاتحاد الإسباني إقامة المباراة يوم 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الـ11 مساء بتوقيت السعودية.

ويقام نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، وذلك للعام السادس على التوالي.

وسيكون هذا تاسع نهائي يقام في عاصمة إقليم الأندلس، التي تعتبر المقر الرسمي للمباراة النهائية حتى عام 2025.

القنوات الناقلة لنهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025، حيث تبث البطولة على قنواتها المختلفة بتقنية HD وبتعليق عربي، وتخصص للكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة قناة SSC SPORT 1 HD.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب بدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف نظيف، ليتأهل برشلونة بمجموع اللقاءين بنتيجة 5-4.



وكان ريال مدريد قد تأهل على حساب ريال سوسيداد في نصف النهائي الأول بعد انتهاء المباراة 4-4 في ملعب سانتياجو بيرنابيو، وبمجموع 5-4 في نتيجة المباراتين.

وينفرد برشلونة كونه الفريق الأكثر حصدًا لبطولة كأس ملك إسبانيا في تاريخه بواقع 31 مرة، يليه أتلتيك بيلباو، أما ريال مدريد فيتواجد في المركز الثالث محققًا 20 بطولة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.