موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإسباني، يلتقي فريق ريال مدريد اليوم الأحد، نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

وتعد مباراة اليوم هامة لفريق ريال مدريد بعد الهزيمة أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد، ويسعى الريال لاستعادة توازنه وثقته بنتائج إيجابية في الليجا، للاستعداد للبطولة الأوروبية وخوض لقاء الإياب أمام أرسنال بربع النهائي.



موعد مباراة ريال مدريد وألافيس



تنطلق مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس

تذاع مباراة ريال مدريد أمام ألافيس في الليجا عبر قناة beIN sports HD3.

ويسعى ريال مدريد للفوز أمام ألافيس في محاولة تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر الذي وسع فارق النقاط بعد فوزه أمام ليجانيس، ويحتل ألافيس المركز قبل الأخير في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.

وكان برشلونة حقق الفوز بهدف دون مقابل، وأصبح رصيده 70 نقطة في صدارة الترتيب، ويأتي ريال مدريد ثانيًا بـ 63 نقطة.

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