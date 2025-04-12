السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مواقف السيارات لليوم الثاني على التوالي

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، عددا من المواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، والتقى بعدد من السائقين وشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة واستمع إلى بعض مطالبهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها.

وتفقد محافظ الدقهلية موقفي السيارات بمنطقة قولنجيل بحي شرق المنصورة، وموقف شارع الأتوبيس الجديد، والتقى السائقين والمواطنين واستمع إليهم مشددا عليهم الالتزام بالتعريفة الجديدة، ولصق التعريفة في مكان ظاهر على السيارة وخط السير، ووجه لمدير المواقف وإدارة المرور بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من التزام السائقين بالأجرة الجديدة، كما طالب المواطنين بالابلاغ عن أي شكاوى أو مغالاة في تعريفة الركوب ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور مع المخالفين.

 

كما شدد محافظ الدقهلية على مدير الإدارة العامة للمواقف بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، وكذلك انتظام العمل على الخطوط الداخلية والخارجية بمواقف السيارات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، على قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور شخصيًا على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل وعدم استغلال المواطنين واستقرار الحالة العامة.

جاء ذلك بعدما اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أمس الجمعة، تعريفة ركوب السيارات الأجرة للمواصلات العامة العاملة على الخطوط، وكذلك سيارات السرفيس، على ألا تزيد الأجرة الجديدة عن 15%، مع ثبات تعريفة ركوب التاكسي بداية العداد 9 جنيهات، وجنيهان مقابل كل كيلو إضافي، وتحددت تعريفة سيارات السرفيس الداخلي بمدينة المنصورة ب 4 جنيهات لجميع الخطوط.

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وناشد المحافظ المواطنين الاتصال بأرقام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام 
0502314880
0502327792
0502316644

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