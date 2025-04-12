السبت 12 أبريل 2025
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حقوق المنصورة تعقد ندوة عن دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة

حقوق المنصورو، فيتو
حقوق المنصورو، فيتو

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الندوة العلمية التي نظَّمتها كلية الحقوق اليوم السبت بعنوان "المحاماة – القضاء الواقف"، والتي ناقشت دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة.

حضر الندوة  الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، وسعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور علاء التميمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء الهيئات القضائية،  أعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة طلابية واسعة.

وحاضر في الندوة أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وهم: الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بحقوق المنصورة، والدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام نقابة المحامين، والأستاذ حسام سعيد مصطفى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

في بداية كلمته الافتتاحية، أشاد الدكتور شريف خاطر بأهمية مهنة المحاماة في تحقيق العدالة ونصرة المظلومين، مؤكدًا على دور كلية الحقوق في إعداد خريج متميز قادر على الدفاع عن الحقوق بحرفية وكفاءة عالية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن مهنة المحاماة تُعد من أسمى المهن التي تهدف إلى خدمة الإنسان وحماية حقوقه، معتبرًا أن هذه الندوة تسهم في تعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب.

وأكَّد الدكتور وليد الشناوي على حرص الكلية على الجمع بين الجانبين النظري والعملي في العملية التعليمية، بهدف تخريج محامين قادرين على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بكفاءة.

بدوره، وصف الدكتور علاء التميمي مهنة المحاماة بأنها من أعرق المهن وأكثرها إشراقًا وتحديًا في المجال القانوني.

تضمنت الندوة مشاركات علمية متميزة، حيث تناول الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي الدفوع الشكلية والموضوعية أمام القاضي، بينما تحدث الدكتور أبو بكر ضوة عن كيفية إعداد صحف الدعاوى وملفات القضايا والمذكرات القانونية، واستعرض الأستاذ حسام سعيد مصطفى دور نقابة المحامين في التحول الرقمي ونظام التقاضي الإلكتروني.

لاقت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذي ضم أعضاء هيئة التدريس، والهيئات القضائية، وأعضاء الإدارات القانونية، وطلاب الكلية، وأدارت الندوة الأستاذة الدكتورة بسمة أمين، الأستاذ المساعد في القانون العام بالكلية.

واختُتمت الفعالية بتكريم  المحاضرين تقديرًا لجهودهم العلمية ومشاركتهم المتميزة.

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