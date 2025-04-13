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خارج الحدود

روسيا تسقط 13 طائرة مسيرة وأوكرانيا تعترض وتدمر 43 خلال الليل

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط  13 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل، فيما اعترضت الدفاعات الجوية الأوكرانية، ودمرت 43 طائرة مسيرة من 55 أطلقتها روسيا أثناء الليل مستهدفة مناطق في شمال ووسط وجنوب أوكرانيا.

 أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13طائرة مسيرة أوكرانية، منها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد: إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 43 طائرة مسيرة من 55 أطلقتها روسيا أثناء الليل مستهدفة مناطق في شمال ووسط وجنوب أوكرانيا.

وفي منشورها على تطبيق تيليجرام، لم تذكر القوات الجوية ما الذي حل بالطائرات المسيرة التي نجحت في الفرار من التدمير.

مقتل 175 جنديا أوكرانيا على محور كورسك


وفي المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، كبدت القوات الروسية القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت.

وقالت الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك".

وأضاف البيان: "خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشمال خسائر بتشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غورنال وأوليشنيا".

وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي، فلاديميروفكا، ميروبولي، موغريتسا، سادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 175عسكريًا ومركبات قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة وعدد من المدافع".

 

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