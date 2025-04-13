الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

دوي صفارات الإنذار في 5 مقاطعات أوكرانية

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الموقع الحكومي الأوكراني الرسمي لإنذار المواطنين إطلاق دوي صفارات الإنذار في 5 مقاطعات أوكرانية.

وأوضح الموقع أن صفارات الإنذار دوت في مقاطعات بولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيغوف.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات الخرائط إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك وتشيرنيدوف وبولتافا ونيكولايف وخاركوف وسومي بأوكرانيا وكذلك في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابورجيه وخيرسون، محذرة من ضربات جوية.

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