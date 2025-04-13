منتخب مصر يعود للظهور في مونديال الناشئين بعد 28 عامًا.. الفراعنة الصغار يتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة.. وهذا تاريخ المشاركات

أكمل منتخب مصر عقد المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا المقرر إقامته في قطر، خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وحسم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تأهله إلى نهائيات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في قطر، عقب فوزه على أنجولا، مساء السبت في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، التي أقيمت بينهما في المغرب.

وفاز منتخب مصر على أنجولا، بهدفين مقابل هدف، سجل للفراعنة عبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم في الدقيقتين 39 و69.

بعد غياب 28 عاما.. منتخب مصر يعود لمونديال الناشئين

وانتزع "الفراعنة" الصغار البطاقة الأفريقية العاشرة في المونديال الذي تستضيفه قطر في الفترة ما بين 2 و27 نوفمبر المقبل ليعود منتخب مصر لمونديال الناشئين بعد غياب 28 عاما.

ويعد هذا الإنجاز الكبير تتويجا لجهد هذا الجيل والجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس" الذي واجه الكثير من الصعوبات والعقبات منذ تكوين الفريق وتمكن من الفوز ببطولة شمال أفريقيا بالجزائر في أبريل 2024 ثم تصدر تصفيات (أوناف) في المغرب خلال شهر نوفمبر من نفس العام.

كان زملاء القائد بلال عطية، قد تجاوزا الخسارة أمام جنوب إفريقيا (3 – 4) ثم بوركينا فاسو (1 – 2) وتمكنوا من الفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات (2 – 1) وتأهلوا للمحلق ونجحوا في التفوق على منتخب أنجولا (القوي) بالنتيجة نفسها، وقطعوا تأشيرة العبور إلى المونديال للمرة الثالثة في تاريخ الكرة المصرية، بعد جيلي 1987 و1997.

المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا

1- بوركينا فاسو

2- مالي

3- جنوب إفريقيا

4- المغرب

5- زامبيا

6- كوت ديفوار

7- تونس

8- السنغال

9- أوغندا

10- مصر

تاريخ منتخب مصر في مونديال الناشئين

وتعد نسخة قطر 2025 هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب مصر لبطولة كأس العالم لنهائيات كأس العالم للناشئين، حيث سبق للفراعنة الصغار التأهل لمونديال الناشئين في مناسبتين فقط، الأولى كانت عام 1987، التي أقيمت في كندا، وودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

وكانت المرة الثانية التي شارك بها منتخب مصر تحت 17 عامًا في المونديال، بنسخة عام 1997 التي أقيمت في مصر.

وصعد المنتخب الوطني بتلك النسخة لدور ربع النهائي، بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى خلف المنتخب الألماني، قبل أن يودع المسابقة أمام إسبانيا بالخسارة بنتيجة 1-2.

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