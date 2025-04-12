السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رفض 500 مليون يورو من السعودية، 3 أسباب وراء استمرار صلاح في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

 كشف خبير الانتقالات الإيطالي فابريزو رومانو عن أسباب تجديد محمد صلاح مع ليفربول، وعدم الانتقال إلى الدوري السعودي رغم العرض الضخم الذي وصل إلى 500 مليون يورو.

 

أسباب بقاء صلاح مع ليفربول

 وعدد رومانو أسباب استمرار صلاح مع ليفربول كالتالي..

- رضا الفرعون المصري عن  مدرب ليفربول آرني سلوت، حيث أكد أن صلاح سعيد بالمدرب الجديد وأسلوبه، مما لعب دورًا حاسمًا في قراره بالبقاء.


 - مشروع ليفربول طويل المدى ورؤية النادي للفوز بالألقاب في السنوات المقبلة كانت عاملًا مهمًا في قرار صلاح.

 

- صلاح رفض العروض الخارجية ومنها عرضًا من نادي الهلال السعودي ولم تكن هناك عروض جدية من أندية أوروبية أخرى، حيث لم يكن اللاعب منفتحًا على فكرة الرحيل عن ليفربول من أجل مواصلة تحقيق الألقاب والأرقام القياسية مع النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السعودي الدوري السعودي تجديد محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح مع ليفربول نادي الهلال السعودي نادي الهلال

مواد متعلقة

لمواصلة صدارة الليجا، برشلونة يتسلح بقائمة نارية لمواجهة ليجانيس

التشكيل المتوقع لكلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونخ ودورتموند

ليفربول اليوم في عيد.. أرقام تاريخية للملك محمد صلاح بعد التجديد، و10 أهداف لاتنسى في مسيرته مع الريدز.. وهذا الموسم هو الأفضل له

فالنسيا يهزم إشبيلية بهدف في الدوري الإسباني

ميلان يكتسح أودينيزي برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

مليار جنيه سنويا.. راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول (إنفوجراف)

ريال مدريد يستعيد نجم وسطه قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

الاتحاد الإسباني يصدر قراره في أزمة مباراة برشلونة وأوساسونا

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

خبير اقتصادي يكشف سر زيادة أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

ارتفاع تكلفة البنزين يجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

كيف تحفز إدارة بيراميدز لاعبيها للفوز على الأهلي بقمة الدوري الليلة؟

منوعات

المزيد

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأهلي كعبه عالي على بيراميدز.. أرقام مواجهات الفريقين قبل قمة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية