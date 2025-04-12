رفض 500 مليون يورو من السعودية، 3 أسباب وراء استمرار صلاح في ليفربول

كشف خبير الانتقالات الإيطالي فابريزو رومانو عن أسباب تجديد محمد صلاح مع ليفربول، وعدم الانتقال إلى الدوري السعودي رغم العرض الضخم الذي وصل إلى 500 مليون يورو.

أسباب بقاء صلاح مع ليفربول

وعدد رومانو أسباب استمرار صلاح مع ليفربول كالتالي..

- رضا الفرعون المصري عن مدرب ليفربول آرني سلوت، حيث أكد أن صلاح سعيد بالمدرب الجديد وأسلوبه، مما لعب دورًا حاسمًا في قراره بالبقاء.



- مشروع ليفربول طويل المدى ورؤية النادي للفوز بالألقاب في السنوات المقبلة كانت عاملًا مهمًا في قرار صلاح.

- صلاح رفض العروض الخارجية ومنها عرضًا من نادي الهلال السعودي ولم تكن هناك عروض جدية من أندية أوروبية أخرى، حيث لم يكن اللاعب منفتحًا على فكرة الرحيل عن ليفربول من أجل مواصلة تحقيق الألقاب والأرقام القياسية مع النادي.

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