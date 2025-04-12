محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل افتتاح مباريات الجولة الـ 32 المقرر انطلاقها اليوم السبت.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 5 مباريات وتختتم الجولة يوم الاثنين المقبل بمواجهة واحدة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 20 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 16 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 14 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

ليام ديلاب إبسويتش تاون 12 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

مواعيد مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي

السبت 12 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - 1:30 ظهرًا

ساوثهامبتون ضد أستون فيلا - 4 مساءً

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون - 4 مساءً

برايتون ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

آرسنال ضد برينتفورد - 6:30 مساءً

الأحد 13 أبريل 2025



تشيلسي ضد إبسويتش تاون - 3 مساءً

ليفربول ضد وست هام يونايتد - 3 مساءً

وولفرهامبتون ضد توتنهام - 3 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 5:30 مساءً

الإثنين 14 أبريل 2025



بورنموث ضد فولهام - 9 مساءً

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