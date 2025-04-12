ضبط عاطلين تسللا لشقة وسرقا مشغولات ذهبية في أبو النمرس

نجحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين متهمان بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية عن طريق التسلق بدائرة مركز شرطة أبو النمرس وبمواجهتهم اعترفت بارتكابهم الواقعة للتربح، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه بالقبض على عاكل يبلغ من العمر 30 سنة، والسابق اتهامه فى عدة قضايا سرقة، وعاطل اخر يبلغ من العمر 25 سنة والسابق اتهامه فى عدة قضايا سرقة، قاما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم.



وأوضحت التحريات، أنه فى غياب صاحب الشقة قاما بتسلق سور إحدى البنايات الملاصقة للشقة والقفز داخل الشرفة وسرقة مشغولات ذهبية من داخلها.

وألقي القبض عليهما وبمواجهتهما أمام المقدم مصطفى المهدى رئيس المباحث اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

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