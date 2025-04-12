السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

القبض على مدرب كونج فو بتهمة الاعتداء على متدربته بالهرم

ضبط مدرب كونغ فو
ضبط مدرب كونغ فو متهم بالتعدي علي فتاة بالهرم،فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على  مدرب كونج فو متهم  بالاعتداء على فتاة  وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة الهرم لمواجهته بأقوال الفتاة والتأكد من ارتكابه الواقعة من عدمه.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقسم شرطة حدائق الأهرام،  بتعرض فتاة لواقعة هتك عرضها على يد مدربها  الشهير بحدائق الأهرام.
واستمع رجال المباحث لأقوال والد الفتاة، الذي أفاد بتعرض ابنته لواقعة هتك عرضها على يد مدربها، وأفادت الفتاة بأن المدرب وعدها بالزواج وغرر بها بعد أن استدرجها واهما إياها بحبه لها وهتك عرضها.

وطالب والد الفتاة، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مدرب الكونغ فو الخاص بابنته.

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اجهزة البحث الجنائي قسم شرطة الهرم بمديرية امن الجيزة بحدائق الاهرام

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