حريق هائل يلتهم شقة سكنية في شبرا مصر

نشب حريق هائل داخل شقة سكنية في بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتلقت الحماية المدنية، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران في العقارات المجاورة، ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لإخماد الحريق.ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص اثار الحريق لكشف أسبابه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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