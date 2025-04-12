الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر اليوم: لجنة لدراسة أسعار الخبز السياحي بعد تحريك سعر السولار.. موعد إغلاق باب التقديم لوظائف مديريات العمل 2025.. والأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

 

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة صادمة عن دعم السولار والبوتاجاز 

اسعار الوقود، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق:"كل دول العالم بما فيها أغنى الدول بها دعم، ولكن ليس بالطريقة التي نقدمها في مصر، ألا وهي الدعم العيني، فلابد أن يكون الدعم لمن يستحق".

 

موعد إغلاق باب التقديم لوظائف مديريات العمل 2025

تواصل وزارة العمل تلقي طلبات المتقدمين لوظائف بالعقود في مديريات العمل بالمحافظات، ويزداد البحث حول موعد إغلاق باب التقديم لوظائف مديريات العمل 2025.

 

وزير الصحة: ارتفاع نسبة الأطفال متلقى العلاج الوقائي لـ«الهيموفيليا» إلى 80%

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على ريادة مصر في علاج مرضى الهيموفيليا، من خلال إتباع نهج وقائي قائم على البيانات، ويركز على المريض، مما كان له أثر إيجابي، ليس فقط في النتائج الصحية، بل على حياة المرضى، وكفاءة النظام الصحي، والعبء الاقتصادي للدولة.

 

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على القاهرة والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة  المتوقعة غدا الأحد، ويسود  طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الغربية مائل للحرارة على الجنوب، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

 

مصادر بالمترو: لا نية لرفع أسعار التذاكر حاليا مراعاة للبعد الاجتماعى

أكدت مصادر مطلعة بمترو الأنفاق أنه لا نية لتحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد زيادة أسعار الوقود.

 

كبير الأثريين: اللهو الخفي حاول إفساد مشهد التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات

علق الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على مشهد إفساد الخيالة والهجانة  للافتتاح التجريبي لمشروع تطوير الأهرامات.

 

8 صور ترصد زيارة السيسي ونظيره الإندونيسي لـ الأكاديمية العسكرية المصرية

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو عقب انتهاء المحادثات إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث كان في الاستقبال الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية، حيث اطلع الرئيس الضيف على برامج الإعداد والتدريب بالأكاديمية، كما شهد الرئيسان عرضًا لفيلمين تسجيليين أحدهما حول العاصمة الإدارية الجديدة والأخر حول الأكاديمية العسكرية المصرية، ثم زار الرئيس وضيفه نادي الفروسية بالكيان العسكري بالعاصمة الإدارية، حيث حرص الرئيس الضيف على الإشادة بالكفاءة التي يتم بها إعداد الكوادر العسكرية المصرية، والانضباط الذي تتميز به تلك الكوادر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.

 

التموين: لجنة لدراسة أسعار الخبز السياحي بعد تحريك سعر السولار

كشف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، عن تشكيل لجنة لدراسة أسعار الخبز السياحي بعد تحريك أسعار السولار والمواد البترولية.

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أسامة كمال وزير البترول الأسبق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء التشغيل التجريبي علاج مرضى الهيموفيليا

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