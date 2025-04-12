السبت 12 أبريل 2025
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التموين: لجنة لدراسة أسعار الخبز السياحي بعد تحريك سعر السولار

اسعار السلع التموينية،
اسعار السلع التموينية، فيتو
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كشف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، عن تشكيل لجنة لدراسة أسعار الخبز السياحي بعد تحريك أسعار السولار والمواد البترولية.


لجنة لتحديد وتحريك أسعار الخبز السياحي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: اللجنة التي يتم تشكيلها من وزارة التموين تستهدف الوقوف على أسعار الخبز السياحي وتحديد نسبة الزيادة بعد تحريك أسعار السولار والمواد البترولية.


أسعار السلع التموينية بعد تحريك الوقود

وبشأن أسعار السلع التموينية، علق أنه لن تتأثر المقررات التموينية أسوة برغيف الخبز المدعم،
وأسعار السلع الأساسية لن تزيد بنسبة كبيرة بعد تحريك أسعار الوقود ومنها الوقود".

 

زيادة أسعار البنزين والسولار
 

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

أسعار البنزين والسولار الجديدة
 

وأوضحت وزارة البترول أنه جاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.

١- سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

 

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