كبير الأثريين: اللهو الخفي حاول إفساد مشهد التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات

علق الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على مشهد إفساد الخيالة والهجانة للافتتاح التجريبي لمشروع تطوير الأهرامات.

اللهو الخفي وإفساد التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الأهرامات

وقال “شاكر” خلال لقائه ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة: ما حدث في التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الأهرامات وراءه اللهو الخفي الذي يختبر قوة المنظومة، ولكننا نعد بتجاوز أي مشكلة وأنه سيتم التطوير في المنطقة الهامة عالميا على أفضل وجه.

تصدير أزمة في منطقة الأهرامات

وأضاف أن هناك من كان يستهدف تصدير أزمة بمنطقة الأهرامات، بعد نجاح زيارة ماكرون لمصر والصورة الحضارية بعد جولة الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس السيسي في الحسين وخان الخليلي.

سيطرة العشوائية على منطقة الأهرامات

ولفت إلى أن الجمالة والخيالة تسببوا في سيطرة العشوائية على منطقة الأهرامات بعد ثورة 25 يناير، وبالتالي كان لزاما عودة الصورة الحضارية للمنطقة الأهم والأبرز عالميا.



وتابع: لابد من توفير حافلات متخصصة لكل فوج سياحي، لا يمكن إنكار سهولة الوصول من المطار إلي الأهرامات من 40 إلى 50 دقيقة، المدخل الجديد للأهرامات أصبح عبقريا ويراعي ذوي الاحتياجات الخاصة ومزود بالحمامات.



مقترحات تطوير منطقة الأهرامات

وبشأن المقترحات لمنطقة الأهرامات، قال إننا بحاجة إلي وجود مرونة في الحافلات وفقا لمعايير البيئة العالمية، بحيث يتم توفير حافلة لكل فوج سياحي، وتحديد منطقة لكل مرشد سياحي يبدأ منها مع السياح والمنطقة النهائية في الزيارة، بعيدًا عن تحديد برنامج سياحي غير مرن، كما يجب تنظيم الخيالة والجمالة في المنطقة وتعليمهم وتدريبهم وتوفير تراخيص لهم، ويجب توفير الواي فاي في الأهرامات، كما أن أسعار المأكولات والمشروبات مبالغ فيها ويجب تخفيضها، ومع دخول فصل الصيف يجب توفير وحدات للإسعاف وتدريب العنصر البشري بشكل أفضل



أعداد السائحين في منطقة الأهرامات

وأكد: نتوقع زيادة أعداد السائحين لمنطقة الأهرامات إلى 8 ملايين سائح سنويا، وليس 5 ملايين كما هو متوقع.

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