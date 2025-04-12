مصادر بالمترو: لا نية لرفع أسعار التذاكر حاليا مراعاة للبعد الاجتماعى

أكدت مصادر مطلعة بمترو الأنفاق أنه لا نية لتحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد زيادة أسعار الوقود.

وأضافت المصادر أن أسعار تذاكر المترو يتم تحديدها بناء على التكلفة، خاصة أن المترو يعتمد على الكهرباء وحتى الآن لم يحدث تعديل في أسعار الكهرباء للمترو.

وشددت المصادر على أن المترو له بُعد اجتماعي لخدمته أكثر من 3.5 ملايين راكب يوميا، كما أن التوجه العام للدولة هو مراعاة البُعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وكانت وزارة البترول أعلنت زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة.

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زيادات أسعار المواد البترولية اليوم، أكدت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية اجتمعت لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.

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