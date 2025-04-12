السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة صادمة عن دعم السولار والبوتاجاز (فيديو)

دعم السولار والبوتاجاز،
دعم السولار والبوتاجاز، فيتو

اسعار الوقود، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق:"كل دول العالم بما فيها أغنى الدول بها دعم، ولكن ليس بالطريقة التي نقدمها في مصر، ألا وهي الدعم العيني، فلابد أن يكون الدعم لمن يستحق".

 

عدالة الدعم العيني 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"لا توجد عدالة في الدعم العيني، وبالتالي لابد من وجود آلية أخرى تضمن وصول الدعم لمستحقيه، ولابد من جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل برواتب مجزية وتستطيع أن تمكن كل مواطن من العيش حياة كريمة".

 

دعم السولار وأنبوبة البوتاجاز

ولفت:"لما يكون دعم لتر السولار 15 جنيها وإحنا بنحط في الشارع 50 مليون لتر يوميا فبالتالي الدعم اليومي يصل إلي 750 مليون جنيه، لما تكون تكلفة أنبوبة البوتاجاز 8 دولارات واطرحها بـ 150 جنيها أي بدعمها بـ 250 جنيها يعني بحط يوميا دعم على الأنبوبة 250 مليون جنيه يوميا".

 

مشكلة إنتاج البترول  

وأشار:"إحنا بندعم بس السولار والبوتاجاز بمليار جنيه يوميا، في وقت تأثر قطاع البترول وحجم إنتاجه نتيجة تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب فقل الإنتاج، وبالتالي زاد الاستيراد والاستهلاك".
 

وتابع:"هناك حلول تحاول الدولة المصرية في ظل الأعباء المالية بسبب دعم المواد البترولية، زي التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لتقليل استهلاك البوتاجاز ، وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطنين، والتوسع في عمليات تحويل السيارات من البنزين والسولار إلي الغاز"
 

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وزير البترول أسامة كمال دعم السولار دعم أنبوبة البوتاجاز السولار أسعار الوقود

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