ماس كهربائي في ثلاجة وراء حريق شقة سكنية بالطالبية

كشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيافي ثلاجة وراء حريق شقة سكنية أعلى مول رنين بدائرة قسم شرطة الطالبية، وذلك من خلال فحص اثار الحريق عقب انتهاء عمليات التبريد التي تمت من قبل قوات الحماية المدنية، فور أن سيطرت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب في شقة سكنية أعلى مول رنين بالطالبية، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده في الأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغ يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية أعلى مول رنين بالطالبية وتم فرض كردون أمني والدفع بسيارات الإطفاء وتحرير محضر بالواقعة.

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