السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل مول بالتجمع الخامس

حريق مول، فيتو
حريق مول، فيتو

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مول تجاري بمنطقة التجمع الخامس، دون وقوع أي إصابات. 

 

حريق مول تجاري بالتجمع الخامس

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول تجاري بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق. 

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل الطابق الأرضي بالمول بسبب قلاية كهربائية فى أحد المحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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