مياه الفيوم: تحليل 36 ألفا و692 عينة لضمان جودة الإنتاج

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع المعامل بالشركة سحب 36 ألفا و692 عينة من مياه الشرب ونواتج الصرف الصحي ووالصرف الصناعي خلال شهر مارس 2025، لمتابعة جودة ومأمونية مياه الشرب، ومأمونية معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

خريطة العينات التي تم سحبها من مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي

يذكر أن العينات التي تم سحبها عبارة عن 35,772 عينة من المحطات الرئيسية، الوحدات المرشحة، وشبكات مياه الشرب على مستوى المحافظة، سحبتها الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

كما تم سحب 886 عينة تم تجميعها من مراحل المعالجة المختلفة بمحطات الصرف الصحي (دخول وخروج) عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي.، و34 عينة صرف صناعي تم جمعها من منشآت صناعية وتجارية وحكومية، من خلال الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن سحب وتجميع عينات مياه الشرب ونواتج الصرف الصحي والصناعي مستمرة علي مدار العام لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين وتعزيز حماية البيئة.

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