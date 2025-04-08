فريق تفتيش المجلس الوطني للاعتماد يتابع معامل مياه الفيوم

زار المعامل المركزية لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، فريق تفتيش المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، لإجراء التقييم الدوري للمعامل، الذي يهدف إلى التأكد من التزام المعامل بتطبيق متطلبات مواصفة الجودة الدولية ISO 17025:2017، واجري الفريق مراجعة شاملة لكافة الإجراءات الفنية والإدارية داخل المعامل.

اعتماد قطاع المعامل من قبل

يذكر أن المعمل المركزي حاصل على شهادة ISO 17025:2017 في مجالات التحاليل الكيميائية العضوية وغير العضوية، والتحاليل الميكروبيولوجية، وسحب العينات والاختبارات الحقلية، ما يعزز جودة منظومة العمل ويُعد نقطة تميز بارزة لشركة مياه الفيوم.

إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية

وأوضحت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، أن التزام فريق العمل داخل المعمل المركزي، إلى جانب تعاون باقي إدارات القطاع، يجسد الحرص المستمر على ضمان إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، بدءًا من مصدر المياه وحتى وصولها للمستهلك، بهدف توفير كوب ماء نظيف وآمن لكل مواطن على مدار الساعة.

وأشارت رئيس قطاع المعامل إلى أن فريق التفتيش أوصى بتمديد اعتماد المعمل المركزي، بعد تأكده من استمرار تطبيق المواصفة بكفاءة واحترافية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.