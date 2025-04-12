ليلة الزحف نحو اللقب، الأهلي يتحدى بيراميدز في قمة "ملتهبة" بالدوري المصري

يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت بقمة مباريات الجولة الثانية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة

وتعد مباراة الليلة قمة مرتقبة بين متصدر قمة الدوري المصري بيراميدز والوصيف وهو فريق الأهلي.

الأهلي ضد بيراميدز

كلا الفريقين يسعى للفوز الأهلي يأمل تحقيق الفوز وتضييق الفارق بينه وبين بيراميدز كخطوة في استعادة الصدارة وإحياء آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز.

فوز بيراميدز اليوم يزيد الفارق بينه وبين الأهلي إلى سبع نقاط ويجعله الأقرب لحصد لقب البطولة المحلية لأول مرة في تاريخه لذلك مباراة اليوم تعد قمة حقيقية ستشهد إثارة ومتعة ومنافسة شرسة وتحدي صعب لكلا الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

وتأتي القمة المرتقبة بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب الأهلي ضد صن داونز، فيما يصطدم بيراميدز بأورلاندو بايرتس.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في جميع المسابقات

تعد مواجهة اليوم السبت الـ18 بتاريخ لقاءات الفريقين حيث سبق والتقيا في 17 مناسبة سابقة بجميع المسابقات.

ونجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في 8 مباريات بينما فاز بيراميدز 5 مرات وتعادل الفريقان في 4 لقاءات فقط.

مواجهات الأهلي ضد بيراميدز بالدوري

ويتفوق الأهلي على بيراميدز في تاريخ مواجهتهما ببطولة الدوري، حيث التقيا في 13 مباراة، فاز بيراميدز 4 مرات وفاز المارد الأحمر 5 مرات وتعادلا 4 مرات.

مواجهات الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

وفي كأس مصر واجه الأهلي نظيره بيراميدز 3 مرات في البطولتين فاز الأحمر في مباراتين وفاز السماوي مرة واحدة.

وفاز الأهلي على بيراميدز مرة في كأس السوبر.

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