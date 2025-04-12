السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس في القاهرة الفترة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
ads

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس فى القاهرة الفترة القادمة، حيث ويسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار غدا الأحد، وتسجل القاهرة خلال الأسبوع الجارى فى درجات الحرارة العظمى: 23: 26 ودرجة الحرارة الصغرى 14: 15.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  14

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطقس فى القاهرة الفترة القادمة الطقس في القاهرة الطقس اليوم طقس القاهرة الفترة القادمة الطقس

مواد متعلقة

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات

حالة الطقس اليوم السبت، رياح وأمطار وبرودة

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة «جنى» بالشرقية لمفتي الجمهورية

السجن المشدد 15عاما للمتهم بهتك عرض الطفلة روناء بالشرقية

بعد مشادة بين سكرتير ونائب محافظ سوهاج، التنمية المحلية تكشف كيف يتم اختيار القيادات

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

اللحظات الأخيرة في حياة مدير إدارة الباجور التعليمية ومرور الوزير بجواره (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

المزيد
الجريدة الرسمية