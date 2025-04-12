السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس في الإسكندرية الفترة المقبلة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس فى الإسكندرية الفترة القادمة، حيث ويسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم السبت، رياح وأمطار وبرودة

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

 ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الأيام المقبلة، وتسجل الإسكندرية خلال الأسبوع الجارى فى درجات الحرارة العظمى: 23: 21 ودرجة الحرارة الصغرى 13: 15.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14
 

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