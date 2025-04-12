مات فور انقاذه حياة مريضة، جمال شعبان يكشف سر وفاة طبيب قلب مشهور فجأة

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، سر وفاة طبيب القلب المشهور الدكتور علي صلاح استشاري القلب، الذي توفي بعد إنقاذه مريضًا يعاني من جلطة القلب، وبعد العملية سقط الطبيب على الأرض حيث توفى فجأة.

سر وفاة استشاري القلب المشهور في شمال سيناء

وأكد الدكتور جمال شعبان أن استشاري القلب الدكتور علي صلاح ذهب إلى شمال سيناء، أمس، لإجراء عملية جراحية لـ مريض يعاني من جلطة بالقلب، لكن القدر كان في انتظار الطبيب، فبعد أن أنقذ الطبيب المريض بالقلب، فاجأته أزمة قلبية رحل على إثرها لبارئه.

وفاة استشاري القلب المشعور علي صلاح، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن سر وفاة طبيب القلب المشهور علي صلاح: "طبيب القلب طيب القلب، مات بالسكتة القلبية داخل غرفة قسطرة القلب، في ثياب العمل والشرف والعطاء، شهيدًا للواجب"



وتابع جمال شعبان قائلًا: "وهب عمره في خدمة قلوب الغلابة، راح العريش امبارح، ليساهم في علاج قلوب بسطاء مصر في شمال سيناء، وأنقذ مريضًا يعاني من جلطة القلب، وفور وصوله وبعد العملية، وقع هو علي الأرض، وتوقف قلبه فجأة".

فشل محاولات إعادة طبيب القلب للحياة

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن "حاول أطباء القلب إنعاش قلبه، محاولات مستميتة لمدة ساعة ونصف، لكن الروح الطيبة صعدت إلي بارئها، وانطوي كتاب العمر".

محاولات الإنعاش تفشف في إنقاذ الدكتور علي صلاح، فيتو



وأضاف جمال شعبان "وما تدري نفس بأي أرض تموت" قل للطبيب تخطفته يد الردي، ياشافي الأمراض من أرداكا.. إلي جنة الخلد الاستاذ الدكتور علي صلاح، المهذب، الطيب، الودود، الهين اللين، المتواضع، العازف عن الشهرة والأضواء".



واختتم جمال شعبان قائلًا: "رب مجهول في الأرض لكنه نجم متألق في السماء، ونزيل من نزلاء الفردوس كلنا راحلون.. دعواتكم له بالرحمة"

وفاة الدكتور علي صلاح تصيب الوسط الطبي بالصدمة



جدير بالذكر أن وفاة الدكتور علي صلاح، استشاري أمراض القلب، فجأة، أصابت الوسط الطبى بالصدمة، وخاصة في شمال سيناء، حيث توفي الدكتور على صلاح، فجأة فور انتهائه من إجراء عملية جراحية ناجحة لأحد المرضى داخل مستشفى العريش العام.

مستشفى العريش العام، فيتو



وأكدت مصادر طبية أن استشاري القلب الراحل علي صلاح، شعر بإرهاق شديد عقب خروجه من غرفة العمليات، قبل أن يتعرض لسكتة قلبية مفاجئة، لم تفلح محاولات إنعاشه فى إنقاذ حياته، ورحل الدكتور علي صلاح تاركًا خلفه مسيرة طبية حافلة بالعطاء.



ونعت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء الدكتور علي صلاح في بيان لها قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور على صلاح، استشارى أمراض القلب، الذى وافته المنية بعد مسيرة مهنية مشرفة فى خدمة المرضى."

وفاة الدكتور علي صلاح استشاري القلب فجأة، فيتو



وجاء في بيان مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء "أن الطبيب الراحل كان أحد الركائز الأساسية فى بروتوكول التعاون الطبى، الذى يهدف إلى دعم المنظومة الصحية بشمال سيناء"، مشيدًا بإسهاماته الطبية والإنسانية داخل مستشفى العريش العام، حيث أجرى العديد من عمليات القلب الناجحة، وأسهم بشكل فعّال فى تخفيف معاناة المرضى وتحسين حالتهم الصحية.

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