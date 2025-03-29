السبت 29 مارس 2025
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صحة ومرأة

عميد معهد القلب القومي السابق يحذر الشباب من أفعال خطيرة ليلة العيد

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القهوة مفيدة للقلب، ولا تضر الكبد، ولا المخ، ولها فوائد كثيرة، وتقي من السرطان والزهايمر.

 

جمال شعبان: القهوة من المشروبات المفيدة والمميزة

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج "طبيب القلوب" أن القهوة من المشروبات المميزة، ولكن هناك مشروبات تضر الجسم ولذلك نحذر المواطنين والشباب منها.

مشروبات تضر الشباب في العيد 


وأشار إلى أن "هناك بعض الشباب يتعاطون بعض المشروبات الضارة في أيام العيد والمناسبات وبعض الشباب يتناول مخدر الحشيش والبانجو، من أجل الحصول على السعادة لوقت بسيط، ولكن بعد ذلك تحدث جلطات وتدمر للصحة".

ولفت إلى أن المخدرات ليست مجرد خطر على العقل بل على القلب وكل أجزاء الجسم، وتجعل الشخص منعزلا عن البيئة التي يعيش فيها، مطالبًا الأسر بمتابعة الشباب في هذه المناسبات.

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جمال شعبان الدكتور جمال شعبان القلب القهوة البانجو

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