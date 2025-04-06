استقبل اللواء خالد محاور محافظ شمال سيناء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ووفد مرافق له أثناء تفقده مستشفى العريش العام والخدمات الصحية بها.



محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة أثناء تفقده مستشفى العريش

وأعلنت مصادر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة سوف يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين في مستشفى العريش العام يرافقه وفد رفيع المستوى.









ومن المقرر ان يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدينة العريش الثلاثاء القادم لتفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري والمصابين الفلسطنين بمستشفى العريش العام والخدمات المقدمة لهم.

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