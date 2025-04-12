وحدة السكان بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية لمناهضة التنمر (صور)

نظَّمت وحدة السكان بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بعنوان "التنمر"، بمدرسة الشهيد محمد حسن حسنين (الإسماعيلية الثانوية بنات)، وبالتعاون مع الإدارة التعليمية ومبادرة "من حقنا نعيش" والتنمية المستدامة.

أبرز محاور الندوة

تناولت الندوة مظاهر التنمر في البيئة المدرسية، مثل تعطيل الحصص، الإهمال، استخدام الألفاظ غير اللائقة، وتكرار السلوك العدائي بقصد الإيذاء وإثارة الشغب.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أهمية احترام الآخر

بجانب أهمية احترام الآخر واستخدام أسلوب راقٍ في الحوار، وهدفت الندوة إلى رفع وعي الطالبات بأثر هذه السلوكيات وطرق مواجهتها وتعديلها بما يرسِّخ القيم الأخلاقية بين الطلاب.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

إقبال على حضور الندوة

وأكدت أماني محمد السمان مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الإسماعيلية أن الندوة شهدت حضورًا وتفاعلًا كبيرًا، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو ١٠٠ طالبة، مؤكدين عزمهم على نقل هذه المعلومات الهامة إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي.

يُذكر أن هذه الأنشطة تأتي في إطار جهود الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والتي تولي أهمية خاصة لدعم حقوق المرأة، وتعزيز التعليم، ونشر الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وأثرها على النمو الاقتصادي.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بالقضية السكانية ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠.

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