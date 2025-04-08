دراما رمضان كثير من السلبيات قليل من الإيجابيات؟! (2)

نستكمل اليوم ما بدأناه في المقال السابق عن دفتر أحوال دراما رمضان 2025، مالها وما عليها، السلبيات والإيجابيات، أبرز الظواهر التي اتسمت بها المسلسلات التي عرضت في هذا الشهر وعددها 40 مسلسلًا، فمعظمها كان من نوعية ال 15 حلقة، واعتبرنا ذلك من الأشياء المحمودة والمطلوبة حيث جاء عدد معقول منها أفضل من نظيراتها الطويلة ذات ال 30 حلقة التي عابها المط والتطويل والتكرار!



كما أخذنا على دراما رمضان هذا العام كثرة مشاهد العنف والدماء والجريمة، كذلك مشاهد الرقص والعري والألفاظ الخارجة والتعليقات المبتذلة التي لا تتناسب مع جلال الشهر الكريم، وطالبنا كل صناع الدراما وكافة الجهات المعنية بالتصدي لذلك، كذلك كان توجيه الرئيس بضرورة الارتقاء بمستوى الدراما عامة شكلا ومضمونًا والتي تعرض في رمضان بصفة خاصة.

لا تناسب رمضان

من سلبيات دراما رمضان هذا العام وجود عدد ليس بالقليل من الأعمال التي لا تصلح للعرض في هذا الشهر الفضيل، سواء لموضوعها أو لاحتوائها على مشاهد وألفاظ خارجة وعلاقات غير سوية لا تتناسب مع روحانية وقيمة رمضان!

ومن أكثر هذه الأعمال مسلسل لام شمسية رغم أهمية وجرأة القضية التي يطرحها عن التحرش بالأطفال ونظرة المجتمع لهذه القضية الشائكة! ولكن كان يفضل عرضه في وقت آخر! وقد يخالف رأيي هذا رأيي الغالبية من المشاهدين والنقاد الذين انهالوا مدحًا على المسلسل، الذي كتبته مريم نعوم وأخرجه كريم الشناوي ولعب بطولته أحمد السعدني وآمينة خليل ومحمد شاهين والطفل علي البيلي..

ومن الأعمال التي لا تناسب رمضان أيضًا كونها تتحدث عن الجان والعفاريت والأرواح مسلسل المداح 5 لحمادة هلال وغادة عادل، تأليف آمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل الكابتن لأكرم حسني، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني. وكذلك مسلسل إش إش لمي عمر، تأليف وإخراج محمد سامي لأنه يدور حول عالم العوالم والراقصات وتجارة المخدرات..

ومسلسل العتاولة 2 لأحمد السقا وطارق لطفي، تأليف مصطفي جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، الذي تناول عالم الجريمة والمجرمين وكان مليء بالألفاظ والايحاءات الخارجة ومشاهد الرقص المبتذلة للفنانة الشابة مي القاضي، ولا أعرف كيف تم السماح بعرض مثل كل هذه الأشياء المرفوضة وبهذا الكم والشكل في شهر رمضان الكريم؟!

تراجع الكوميديا

حدث تراجع كبير في عدد ومستوى الأعمال الكوميدية هذا العام، فلم ينجح أي عمل كوميدي في لفت الأنظار سوى مسلسل النص، بطولة النجم المثقف المختلف أحمد آمين وأسماء أبو اليزيد، تأليف ورشة كتابة عن كتاب 'مذكرات نشال' لأيمن عثمان وإخراج حسام علي، وبعده بمسافة مسلسل أشغال شقة جدًا، لهشام ماجد وأسماء جلال، تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب.



ومن أكثر الأعمال التي صنفت في خانة الكوميديا ولكن لم تكن كذلك ولم ترسم البسمة على وجوه المشاهدين، شهادة معاملة أطفال، التي عاد بها نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 7 سنوات، ولكنه للأسف لم يكن عود حميد! فجاء العمل ضعيف المستوى من كل الجوانب تمثيلًا وكتابة لمحمد سليمان عبد المالك وإخراجًا لسامح عبد العزيز.



ونفس الحال لمسلسل عقبال عندكوا، للزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، تأليف علاء حسن وأحمد سعد والي وإخراج علاء إسماعيل، ومسلسل نص الشعب اسمه محمد، بطولة عصام عمر ورانيا يوسف، تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار..

ومسلسل حسبة عمري لروجينا وعمرو عبد الجليل، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، ولكن هذا لا ينفي أسبقية هذا العمل وأهميته في طرح موضوع جدلي وهو حق الكد والسعاية أي أحقية الزوجة في الحصول على نصف ثروة زوجها عند الطلاق! أما مسلسل نجم الكوميديا الموهوب أكرم حسني 'الكابتن' فكان أقل بكثير من أعماله السابقة.. الوصية، مكتوب عليا، بابا جه!

مسلسلات الأجزاء مستوى أقل

جاءت كما هو متوقع الأجزاء الجديدة من المسلسلات أقل نسبيًا في المستوى من الجزء أو الأجزاء الأولى، حيث حاول صناع هذه الأعمال استثمار نجاح الأجزاء السابقة دون تقديم الجديد الذي يشفع لذلك..

وهو ما كان واضحا أكثر في مسلسل العتاولة 2 للنجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، تأليف مصطفي جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وكذلك مسلسل المداح 5 بطولة حمادة هلال وغادة عادل، تأليف آمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وبدرجة أقل مسلسل كامل العدد++، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ومسلسل أشغال شقة جدًا لهشام ماجد وأسماء جلال، تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب.

مثيرة للجدل

تميز عدد قليل من مسلسلات رمضان 2025 بطرح موضوعات مهمة ومثيرة للجدل، مثل موضوع المحلل الشرعي في مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب، تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن..

العرف والتقاليد المتوارثة البالية التي تكون أحيانًا أقوى من القانون والعنف ضد المرأة كما في مسلسل ظلم المصطبة، تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد رجاء وإخراج محمد علي وبطولة ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وإياد نصار..

ومعاناة الأطفال داخل دور الأيتام واستغلالهم في أعمال غير مشروعة ومأساة التخلي عن الطفل بعد احتضانه في أسرة بديلة كما في مسلسل ولاد الشمس وهو ما دفع مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعي إلى إصدار قرار بفرض غرامة 20 ألف جنيه على كل أسرة تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية بعد تبنيه، المسلسل بطولة محمود حميدة، طه دسوقي، أحمد مالك، تأليف مهاب طارق، إخراج شادي عبد السلام.



التحرش بالأطفال في مسلسل لام شمسية لأمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.. وحق الكد والسعاية للمرأة المطلقة في مسلسل حسبة عمري لروجينا وعمرو عبد الجليل، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

ولنا لقاء في المقال المقبل إن شاء الله لاستكمال بقية دفتر أحوال دراما ونجوم رمضان 2025.

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