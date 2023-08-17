الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

طريقة عمل شاورما اللحم، بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهزة

شاورما اللحم، فيتو
شاورما اللحم، فيتو

طريقة عمل شاورما اللحم، شاورما اللحم من الأكلات الشامية الشهيرة التى عشقها المصريون كثيرا وتفننت ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وطريقة عمل شاورما اللحم، سهلة وبسيطة وتقدم بطرق مختلفة، ويعشقها الكبار والصغار وتفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل شاورما اللحم.

مكونات عمل شاورما اللحم:-

نصف كيلو لحم شاورما 

للتبيلة

زبادى

خل ابيض

عصير ليمون

ملح

فلفل اسود

بهارات لحم

رشة قرفة

بصل بودر

ثوم بودر

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كبيبة صيني

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان مطحون 

نصف كيلو بصل مفروم

للتقديم

٣ ملاعق كبيرة لية ضانى

خبز سورى

خيار مخلل

ثومية

طريقة عمل شاورما اللحم:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف لها البصل المفروم وجميع التوابل المذكورة.
  • نترك اللحم فى التتبيلة ليلة كاملة.
  • ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع بها اللية الضانى ونتركها تذوب على النار الهادئة، ثم نضيف لها اللحم.
  • نقلب حتى يتغير لون اللحم، ثم نهظيء النار ونتركه اللحم حتى تمام النضج ونضيف لها الماء كلما احتاجت.
  • ويعد تمام نضج اللحم، نضعها فى الخبز السورى مع الخيار المخلل والقومية وتقدم ساخنة، ويمكن وضع الخبز على الجريل حتى يتغير لونه، ثم يقدم بعد ذلك.
طريقة عمل شاورما اللحم، فيتو 

ولعمل شاورما اللحم المصري

مكونات عمل شاورما اللحم المصري:-

نصف كيلو لحم شاورما

للتبيلة

زبادى

خل ابيض

عصير ليمون

ملح

فلفل اسود

بهارات لحم

رشة قرفة

بصل بودر

ثوم بودر

كبيبة صيني

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان مطحون

نصف كيلو بصل مفروم

للتقديم

٣ ملاعق كبيرة لية ضانى

طماطم مقطعة مكعبات

فلفل رومي اخضر مقطع مكعبات 

خبز كايزر

بقدونس مفروم

سلطة طحينة

طريقة عمل شاورما اللحم المصري:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف لها البصل المفروم وجميع التوابل المذكورة.
  • نترك اللحم فى التتبيلة ليلة كاملة.
    ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع بها اللية الضانى ونتركها تذوب على النار الهادئة، ثم نضيف لها اللحم.
  • نقلب حتى يتغير لون اللحم، ثم نهظيء النار ونتركه اللحم حتى تمام النضج ونضيف لها الماء كلما احتاجت.
  • وبعد تمام نضج اللحم، نضيف للشاورما الخضروات المقطعة الطماطم والفلفل اولا وعندما يتغير لونهم نضيف الملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب مرة أخرى ورشة بهارات وقرفة.
  • ونقلب واخيرا نضيف البقدونس المفروم وسلطة الطحينة ونقلب مرة أخيرة ثم نرفع الشاورما من على النار.
  • ثم نقدم الشاورما فى أطباق أو فى خبز الكايزر.
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طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات

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طريقة عمل شاورما اللحمة، أكلة الأوقات الحرجة

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