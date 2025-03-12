طريقة عمل كبسة اللحمة، سهلة ولذيذة على الإفطار

طريقة عمل الكبسة باللحمة، الكبسة من الأكلات الخليجية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر لمذاقها المميز، وهى عبارة عن أرز مبهر باللحم أو الدجاج.

وطريقة عمل الكبسة باللحمة، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها على الطريقة الأصلية، فهى ذات مذاق لا يقاوم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكبسة باللحمة.

مكونات عمل الكبسة باللحمة:-

كيلو غرام لحم ضأن مقطع

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة

2 حبة بصل مفروم

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن

3 فصوص ثوم مهروس

2 حبة ليمون مجفف (لومي) مشقوق

2 عود قرفة

4 حبات هيل

3 حبات قرنفل

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات الكبسة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

4 أكواب ماء ساخن

للتزيين: مكسرات محمصة (لوز، صنوبر) وزبيب

طريقة عمل الكبسة باللحمة:-

في قدر كبير على نار متوسطة، سخّني الزيت أو السمن، ثم أضييف البصل وقلّبيه حتى يذبل ويصبح ذهبيًا.

أضيفي الثوم المهروس والبهارات الكاملة (القرفة، الهيل، القرنفل، واللومي) وقلّبي لبضع ثوانٍ حتى تفوح رائحتها.

ضعى اللحم المقطع وقلّبيه جيدًا حتى يتحمّر من جميع الجهات.

أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، وقلّي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

تبّلي بالملح، الفلفل الأسود، الكركم، الكمون، الكزبرة، وبهارات الكبسة.

أضيفي الماء الساخن، غطِّ القدر، واتركي اللحم يُطهى على نار متوسطة لمدة 40-50 دقيقة حتى ينضج.

بعد نضج اللحم، أخرجي القطع وضعيها جانبًا، ثم صفّي المرق إذا لزم الأمر.

أضيفي الأرز إلى المرق، واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم خفّفي النار وغطِّي القدر، واتركيه يطهى حتى يتشرب الأرز كل السوائل وينضج تمامًا.

ضعى الأرز في طبق التقديم، ورتّبي فوقه قطع اللحم.

زيّنيه بالمكسرات المحمصة والزبيب.

قدّم الكبسة مع السلطة الحارة أو اللبن الزبادي.

الكبسة باللحمة

ولعمل الكبسة بالدجاج

مكونات عمل الكبسة بالدجاج:-

1 دجاجة كاملة (مقطعة إلى أجزاء صغيرة)

2 كوب أرز بسمتي

2 بصلة كبيرة (مفرومة ناعم)

2 طماطم (مفرومة ناعم)

2 فص ثوم (مفروم)

1 فلفل أخضر حار (اختياري)

3 ملاعق كبيرة من الزيت أو السمن

1 ملعقة صغيرة من الكركم

1 ملعقة صغيرة من القرفة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة (إذا لم تكن موجودة، يمكن استبدالها بخليط من الحبهان، القرنفل، الزعفران)

4 أكواب مرق دجاج (أو ماء مع مكعب مرق دجاج)

ملح حسب الذوق

زبيب وصنوبر محمص (للتزيين، اختياري)

طريقة عمل الكبسة بالدجاج:-

أول خطوة هي غسل قطع الدجاج جيدا، ويمكن نقعها في ماء وملح لعدة دقائق للتخلص من أي روائح غير مرغوب فيها، ثم يتم تصفيتها جيدا.

في وعاء عميق، سخني 2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن، ثم ضعي قطع الدجاج وقلبيها حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب، هذا يساعد في إغلاق المسام الداخلية للحم الدجاج، مما يحفظ العصارة داخلها أثناء الطهي.

بعد أن يتحمر الدجاج، قومي بإزالته من المقلاة وضعيه جانبًا.

في نفس المقلاة، أضيفي 1 ملعقة من الزيت أو السمن.

ثم ضعي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه شفافًا.

أضيفي الثوم المفروم والطماطم المفرومة.

قلبي المزيج حتى تنضج الطماطم ويتكون لديكِ خليط غني.

يمكن إضافة الفلفل الأخضر الحار في هذه المرحلة، إذا كنتِ تفضلين الطعم الحار.

أضيفي الكركم، القرفة، الكمون، الفلفل الأسود وبهارات الكبسة إلى الخليط، وقلبي جيدًا، هذه التوابل ستمنح الكبسة نكهتها المميزة.

ثم ضعي الأرز البسمتي بعد غسله جيدًا تحت الماء البارد.

امزجي الأرز مع المكونات الأخرى، واتركيه يتشرب التوابل قليلًا.

أضيفي مرق الدجاج إلى المقلاة، تأكدي من أن كمية المرق تغطي الأرز بالكامل (ويمكن إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر).

اضبطي المذاق بإضافة الملح حسب الرغبة.

أرجعي قطع الدجاج إلى المقلاة فوق الأرز.

غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة، حتى ينضج الأرز تمامًا وتمتزج النكهات.

بعد أن ينضج الأرز وتتحمص قطع الدجاج جيدًا، قومي برفع الكبسة من على النار.

يفضل أن تتركيها مغطاة لمدة 10 دقائق قبل التقديم لكي يتم امتصاص جميع النكهات.

للتزيين، يمكنك إضافة الزبيب والصنوبر المحمص فوق الكبسة لإضفاء طعم مميز ولمسة جمالية.

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