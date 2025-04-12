مقطع مؤلم يظهر وصية إبراهيم شيكا الأخيرة قبل وفاته ويصدم الجمهور (فيديو)

حالة من الصدمة خلفتها وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، لجمهور الكرة وخاصة جمهور نادي الزمالك، حيث أعلن عن وفاة إبراهيم شيكا، اليوم السبت، عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وصية إبراهيم شيكا الأخيرة

وكانت وصية إبراهيم شيكا الأخيرة، التي أوصى بها جمهور الكرة ومحبيه، أن يدعوا له بالشفاء، الذي أصبح في أمس الحاجة إليه بعد مروره بأصعب يوم في حياته، وهو يوم 9 أبريل الجاري.

وكانت آخر وصية للاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، كُتب عبر صفحته بالفيس بوك، "ادعوا لإبراهيم أنه في أمس الحاجة للدعاء.. يا رب اللهم أنت الشافي المعافى اشفيه يا رب شفاء لايغادر سقما.. شفاء يتعجب له أهل السموات والأرض".



وبث إبراهيم شيكا مقطع فيديو مؤلما ومحزنا، يصف فيه أصعب يوم مر على حياته منذ أصابه مرض سرطان المستقيم، حيث قال: "النهاردة أصعب يوم عدى عليا في حياتي.. ادعولي بالشفا بحبكم أوي ربنا يخليكم ليا.. صحيت من النوم لقيت نفسي في عملية.. آه.. الحمد لله".



وبعد بث مقطع الفيديو الأخير للاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، انهالت عليه الدعوات من محبيه ومشجعيه من جمهور الكرة في مصر، البعض أكد أن هناك من سيحاسب على ما حدث لشيكا دون أن يقفوا معه في محنته، وعبر العديد من النشطاء عن حزنهم على آلام إبراهيم شيكا، داعين له بالشفاء العاجل.

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا

لكن بعد مرور يومين من المقطع المحزن، الذي عبر فيه إبراهيم شيكا عن آلامه، أعلنت صفحة اللاعب الرسمية عن وفاته اليوم السبت، الأمر الذي أصاب جمهوره ومشجعيه بالصدمة، وانهالت بالدعاء له بالرحمة.

وكتبت صفحة إبراهيم شيكا معلنه خبر وفاته: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. إبراهيم شيكا في ذمة الله ادعو له بالرحمه".. (ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُون) نسألكم الدعاء لإبراهيم وإنا لله وإنا إليه راجعون..".

وصية إبراهيم شيكا الأخيرة تصدم جمهوره، فيتو



وكانت شقيقة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، أعلنت عن وفاته عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن شيكا قد تم تشخيصه بمرض سرطان المستقيم منذ عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج، ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن شقيقته وفاته.

وكان شيكا قد أصيب بـسرطان المستقيم قبل عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج المكثف، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا مؤخرًا، ورغم المحاولات الطبية لإنقاذه، لم يتمكن من تجاوز الأزمة الصحية، ليرحل عن عالمنا اليوم، ويترك حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه وزملائه.

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