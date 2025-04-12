السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الشباب والرياضة ينعى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

إبراهيم شيكا
إبراهيم شيكا

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إبراهيم شيكا لاعب الزمالك بعد وفاته عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن شيكا قد تم تشخيصه بمرض سرطان المستقيم منذ عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج، ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن شقيقته وفاته.

وكان شيكا قد أصيب بـسرطان المستقيم قبل عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج المكثف، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا مؤخرًا، ورغم المحاولات الطبية لإنقاذه، لم يتمكن من تجاوز الأزمة الصحية، ليرحل عن عالمنا اليوم، ويترك حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه وزملائه.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم، بحضور عدد كبير من لاعبي الزمالك السابقين، ومسئولي النادي، إضافة إلى أفراد أسرته ومحبيه الذين حرصوا على دعمه في أيامه الأخيرة.

برحيل شيكا، خسر الوسط الرياضي شابًا واعدًا كان يمكن له أن يصنع مسيرة لامعة لولا القدر الذي اختطفه في ريعان شبابه، ويأمل محبوه أن يكون ما عاناه في مرضه شفيعًا له، داعين الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان على هذا الفقدان الأليم.

لقد رحل شيكا عن الملاعب، لكن ذكراه ستظل باقية في قلوب محبيه، وكل من تابع مشواره القصير المليء بالعطاء والوجع، في قصة إنسانية صادقة تذكرنا دومًا بضعف الإنسان وقوة الأمل حتى اللحظة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشرف صبحي وزير الشباب اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب

مواد متعلقة

وداع مبكر لإبراهيم شيكا.. وفاة لاعب الزمالك السابق بعد صراع مرير مع المرض.. صدمة في الوسط الرياضي.. وهذا موعد صلاة الجنازة

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

الأكثر قراءة

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

ضرب وتعذيب حتى الموت، كيف انتقم أب من ابنتيه بسبب فصلهما من المدرسة بالساحل؟

منوعات

المزيد

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

البيت الأبيض يضع لوحة أيقونية لترامب بعد نجاته من الاغتيال بدل صورة أوباما (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد ارتفاع التضخم في مارس 2025.. نسب الزيادة في أسعار 8 سلع غذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية