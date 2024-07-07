وفاة أحمد رفعت تتصدر الترند، وجماهير الكرة يطالبون بمحاسبة المتسبب في الأزمة

أحمد رفعت، لا تزال أزمة وفاة أحمد رفعت تلقى بظلالها على جمهور الكرة في مصر، وعلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هاشتاج بعنوان "نادر وهيثم لا تكتموا الشهادة"، وهاشتاج آخر بعنوان "حق أحمد رفعت لازم يرجع".

محاسبة المسئول المتسبب في أزمة وفاة أحمد رفعت

وطالب النشطاء بمحاسبة المسئول الذي تسبب في زيادة الضغط النفسي على لاعب المنتخب وفيوتشر أحمد رفعت، والذي أدى إلى توقف قلبه ووفاته أمس السبت، بعد تعافيه من أزمة مشابهة كادت تودي بحياته في مارس الماضي.

وطالب الناشط محمود عبد الله بحق اللاعب أحمد رفعت، فقال: "حق أحمد رفعت لازم يرجع... #نادر_وهيثم_لاتكتموا_الشهادة"

أحمد رفعت مع نادر شوقي، فيتو



وعلقت الناشطة لالا محمود فقالت: "يمكن تخسر شغلك ويمكن يحصلك مشاكل وكل شيء متوقع حدوثه في هذا العالم... لكن المؤكد إنك كسبت نفسك وخلصت ضميرك #نادر_وهيثم_لاتكتموا_الشهادة"

نادر وهيثم لا تكتموا الشهادة

وعن تصريحات أحمد رفعت عن الشخص الذي تسبب في أزمته الصحية، قالت الناشطة رولا: "كان لقائك مع إبراهيم فايق رسالة لنا علشان حقك يرجع.. التحقيق مع كل من هو مسئول عن وفاة اللاعب #أحمد_رفعت أيا كان هو مين لازم كابتن #هيثم_عرابى وكابتن #نادر_شوقى يتكلموا لأن المرحوم أحمد رفعت نوه لذلك، وكأنه رجع من الموت علشان يعلقها فى رقبتهم #نادر_وهيثم_لاتكتموا_الشهادة ".

أخر ظهور لأحمد رفعت مع هيثم العرابي ونادر شوقي، فيتو



أما رمضان زيادة فقال: "لحظة إدراك أن كرة القدم في مصر أصبحت مذبحة بكل المقاييس.. لما مسؤول يتسبب إن لاعبا في مقتبل العمر يدخل في حالة نفسية سيئة، ويدخله في ضغوط نفسية كبيرة تؤدي إلى توقف عضلة القلب.. لاعب رياضي خلوق واصلو للمرحلة دِه.! #حق_رفعت_لازم_يرجع #أحمد_رفعت #نادر_وهيثم_لاتكتموا_الشهادة"

أحمد رفعت عاد ليكشف عن المتسبب في موته

أما البلوجر فاتن الخولي فقالت: "لحكمة إلهية أحمد رفعت عاد وأشار إلى من تسبب في قىٌله وراح تاني للأحن عليه من الكل، لولا الكلمتين اللي اتقالوا بلسانه كان الموضوع عدى مثل كثير يمر وكأن شيئًا لم يكن، يوم بعد التاني يترسخ بداخلي إننا نعيش في غابة... #أحمد_رفعت".

أما الناشط عمرو كامل فقال: "لا تعتمد على فكرة يومين، والناس تنسي أو يتعمل بلونه بفكرة الناس تتلهى فيها وتنسي أحمد رفعت علشان ربنا موجود #حق_رفعت_لازم_يرجع"

بكاء نادر شوقي، فيتو



وعلق أحد النشطاء ويدعى محمد فقال: "أحمد رفعت في لقائه الأخير قال نادر وهيثم يعرفوا اللي حصلي لازم نادر شوقي وهيثم عرابي يكشفوا اللي حدث، ما حدث مع رفعت ضرورى على الأقل مايتكررش مع حد تاني والمسئول ده لازم يتحاسب"

ورد محمد صلاح فقال: "جميع تصريحات إبراهيم فايق وأحمد دياب ودكتور المعالج لأحمد رفعت رحمة الله عليه ونادر شوقي.. اللى حصل ده جريمة قتل نفسية..."

الحسرة واضحة على وجه أحمد رفعت

وقالت الناشطة يارا أحمد: "أحمد رفعت الله يرحمه كانت الحسرة واضحة على وجهه وقال بالنص: "الظروف اللي اتعرضت لها كانت صعبة جدًا وهتكلم عنها في الوقت المناسب وهي لها علاقة بكرة القدم بس الكلام عنها صعب وهي شيء صعب جدًا"، وقال: "اللي حصل معايا محصلش مع حد قبل كدا وهيثم عرابي ونادر شوقي يعرفوا الموضوع وهتكلم في الوقت المناسب" وقال "اللي عملوا كده شخصين يستغلوا مناصبهم لأذية الأشخاص وبسببهم حصلي كدا"، وغير اللي قاله فأحمد رفعت لعب ماتش يوم 21 سبتمبر ضد فاركو، ولعب ماتش يوم 26 سبتمبر وبعدها اختفى لمدة 6 شهور وظهر يوم 7 مارس لعب ماتش ضد فريق زد، وبعدها لعب ماتش يوم يوم 11 مارس ضد الاتحاد ودا الماتش اللي وقع فيه من طوله. وطالعين دلوقتي تكذبوه وانه محصلش عليه اي ضغوطات ولا حاجة؟".

نادر شوقي يعرف الحقيقة كاملة

أما الناشط بدران مكي فقال: "باختصار.. مين السبب؟ أحمد رفعت لاعب كرة قدم.. توفي الي رحمة مولاه أمس.. منذ فترة ليست بالطويلة كان أحمد سقط مغشيًا عليه بأرض الملعب أثناء إحدى المباريات.. وتم نقله وقتها لإحدى المستشفيات.. وظل في غيبوبة تامة لأكثر من شهر.. ثم عاد للحياة مرة أخري. بعدها بفترة استضافة إبراهيم فايق بإحدى حلقات برنامجه.. وردًا على سؤال لفايق "أنت عندك مشاكل في القلب".. أجاب إطلاقا.. ولكن تعرضت لضغوط نفسية من إحدى الشخصيات المهمة أثرت عليا نفسيًا.. وواصل أحمد حديثه.. نادر شوقي يعرف الحقيقة كاملة وهيثم عرابي والدكتور أحمد طبيبي المعالج.. وأول أمس كان أحمد يجلس بصحبة والدته وطلب منها إحضار طبق فاكهة وأثناء إحضارها لطبق الفاكهة سقط مغشيًا عليه ليتم نقله للمستشفي مرة أخرى ولكن قدر ربنا نفذ."

لاعب فيوتشر أحمد رفعت، فيتو



وتساءل مكي قائلًا: "والسؤال.. مين هذا المسئول اللي كان سببا في ضغوط أحمد النفسية؟ واليوم وبعد أن انتشر فيديو حلقة اعتراف أحمد بتعرضه لضغوط نفسية من أحد المسئولين... وذكر اسم نادر شوقي بأنه هو من يعرف كامل الحقيقة.. ولمن لا يعرف من هو نادر شوقي هو ببساطة وكيل لاعبين.. وسأله إبراهيم فايق سؤال مباشر.. مين هو المسئول اللي كان سبب في ضغوط احمد النفسية. وهل يخضع للتحقيق؟"