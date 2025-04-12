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رياضة

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

إبراهيم شيكا
إبراهيم شيكا

 أعلنت شقيقة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، وفاته عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن شيكا قد تم تشخيصه بمرض سرطان المستقيم منذ عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج، ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن شقيقته وفاته.

 

وكان شيكا قد أصيب بـسرطان المستقيم قبل عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج المكثف، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا مؤخرًا، ورغم المحاولات الطبية لإنقاذه، لم يتمكن من تجاوز الأزمة الصحية، ليرحل عن عالمنا اليوم، ويترك حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه وزملائه.

 

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم، بحضور عدد كبير من لاعبي الزمالك السابقين، ومسئولي النادي، إضافة إلى أفراد أسرته ومحبيه الذين حرصوا على دعمه في أيامه الأخيرة.

برحيل شيكا، خسر الوسط الرياضي شابًا واعدًا كان يمكن له أن يصنع مسيرة لامعة لولا القدر الذي اختطفه في ريعان شبابه، ويأمل محبوه أن يكون ما عاناه في مرضه شفيعًا له، داعين الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان على هذا الفقدان الأليم.

لقد رحل شيكا عن الملاعب، لكن ذكراه ستظل باقية في قلوب محبيه، وكل من تابع مشواره القصير المليء بالعطاء والوجع، في قصة إنسانية صادقة تذكرنا دومًا بضعف الإنسان وقوة الأمل حتى اللحظة الأخيرة.

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